В Госдуме высказались об инициативе Путина сохранить семейную ипотеку без лимитов

Депутат Бессараб назвала важной мерой сохранение семейной ипотеки

Сохранение в России семейной ипотеки под низкий процент станет одной из ключевых мер поддержки россиян с детьми, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась об инициативе президента России Владимира Путина сохранить льготные кредиты на покупку жилья.

«У нас, как отметил президент, на 30 процентов снижено количество женщин фертильного возраста по вполне объективным обстоятельствам — это демографическая яма перестроечных времен. В этих условиях государство делает все возможное, чтобы семья решалась на рождение ребенка, чтобы семья была уверена, что при рождении ребенка ее доходы не сократятся на критический уровень, и люди смогут воспитывать ребенка, растить его в достойных условиях, обеспечивая всем необходимым. Поэтому ипотека под нормальный, от двух до шести, процент — это как раз то, в чем крайне нуждаются люди», — сказала депутат.

Конечно, это очень важно. Насколько это возможно? Я думаю, что Минфин будет вынужден по поручению президента изыскать такие возможности. Не думаю, что будет [одобрено] сто процентов от поданных заявок, но по крайней мере в течение какого-периода времени с учетом очередности в их подаче они будут решены Светлана Бессараб депутат Госдумы

Во время прямой линии Владимир Путин назвал безобразием ситуацию с лимитами по семейной ипотеке, из-за которых многие граждане не могут взять кредит на выгодных условиях. Он пообещал, что программа сохранится и продолжит действовать в стране.

Минфин уже отреагировал на слова политика и пообещал скорректировать параметры программы. Изменения коснутся механизма лимитов, отметили в ведомстве.