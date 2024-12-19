На всей территории российского региона во время прямой линии Путина объявили тревогу

На территории Белгородской области во время прямой линии Путина объявили тревогу

Во время прямой линии президента России Владимира Путина в Белгородской области объявили тревогу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, тревога о ракетной опасности была объявлена на всей территории российского региона.

Гладков рекомендовал жителям спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Спустя пять минут глава региона сообщил об окончании действия сигнала тревоги.

В эти минуты в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией.

Перед мероприятием с участием Путина Украина атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Средства противовоздушной обороны сбили дрон, о повреждениях и пострадавших на земле в регионе не сообщалось.