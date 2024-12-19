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14:32, 19 декабря 2024Россия

На всей территории российского региона во время прямой линии Путина объявили тревогу

На территории Белгородской области во время прямой линии Путина объявили тревогу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Во время прямой линии президента России Владимира Путина в Белгородской области объявили тревогу. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, тревога о ракетной опасности была объявлена на всей территории российского региона.

Гладков рекомендовал жителям спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности». Спустя пять минут глава региона сообщил об окончании действия сигнала тревоги.

В эти минуты в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией.

Перед мероприятием с участием Путина Украина атаковала территорию Белгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Средства противовоздушной обороны сбили дрон, о повреждениях и пострадавших на земле в регионе не сообщалось.

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