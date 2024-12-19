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18:36, 19 декабря 2024Экономика

Пенсионер разозлился на беспорядок и залил суперклеем замочную скважину в двери соседки

В Сингапуре пенсионер залил суперклеем замочную скважину в двери соседки
Александра Качан (Редактор)

Фото: FotoCuisinette / Shutterstock / Fotodom  

В Сингапуре 76-летний Ли А Ченг разозлился на соседку за беспорядок в общем коридоре и залил замочную скважину ее двери суперклеем. Об этом сообщает The Strait Times.

В результате женщина не смогла открыть дверь. Она обнаружила порчу имущества, когда захотела вынести в коридор картон. Чтобы выбраться из квартиры, ей понадобилась помощь сотрудников полиции.

За этот и другой инцидент, в ходе которого пенсионер распылил на знакомого разбавленный в бутылке хлор, мужчину приговорили к четырем неделям тюремного заключения и штрафу.

Ранее в Москве собственник нежилого помещения на первом этаже превратил окно в дверь и разозлил соседей. Жильцы дома пожаловались на незаконную перепланировку.

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