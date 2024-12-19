Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 19 декабря 2024Россия

Путин назвал приоритетные цели России на Украине

Путин назвал военные объекты приоритетными целями России на Украине
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал приоритетные цели на Украине. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Главе государства предложили внести кол-центры мошенников, которые находятся на территории Украины, в список приоритетных целей России.

При этом президент обозначил, что в списке приоритетных целей России находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, а также центры принятия решения.

«На эти центры [мошенников] мы боезапасы тратить не будем. Ни к чему. Нужно принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях — в Центральном банке, правительстве Российской Федерации и в органах внутренних дел», — заключил Путин.

В октябре 2024 года Путин поручил разработать механизмы, направленных на борьбу с хищением мошенниками денежных средств россиян. Речь идет, в частности, об установлении «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребкредита и фактической передачей физлицу денежных средств.

В конце ноября Путин сообщил, что Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». В частности, он отметил, что вариант удара по центрам принятия решений не исключается, так как сам Киев не раз пытался атаковать объекты государственной важности России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы туда ударим "Орешником"». Путин раскрыл последствия поставки Киеву американских систем ПВО THAAD

      Путин рассказал о создании программы «Время героев»

      Путин заявил о сохранении сельской ипотеки

      Задавший Путину вопрос британский журналист убежал с рюкзаком с прямой линии

      Путин допустил переговоры с Зеленским при одном условии

      Путин назвал нелегитимными украинскую власть и Зеленского

      Путин назвал условия переговоров с Украиной

      Врач предупредила об опасности мандаринов для некоторых россиян

      Путин вспомнил об отказе Кадыровых перенести столицу Чечни

      Бузова прокомментировала трагедию в жизни Седоковой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше