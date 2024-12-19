Путин назвал приоритетные цели России на Украине

Путин назвал военные объекты приоритетными целями России на Украине

Президент России Владимир Путин назвал приоритетные цели на Украине. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Главе государства предложили внести кол-центры мошенников, которые находятся на территории Украины, в список приоритетных целей России.

При этом президент обозначил, что в списке приоритетных целей России находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, а также центры принятия решения.

«На эти центры [мошенников] мы боезапасы тратить не будем. Ни к чему. Нужно принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях — в Центральном банке, правительстве Российской Федерации и в органах внутренних дел», — заключил Путин.

В октябре 2024 года Путин поручил разработать механизмы, направленных на борьбу с хищением мошенниками денежных средств россиян. Речь идет, в частности, об установлении «периода охлаждения» между принятием кредитором решения о предоставлении потребкредита и фактической передачей физлицу денежных средств.

В конце ноября Путин сообщил, что Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». В частности, он отметил, что вариант удара по центрам принятия решений не исключается, так как сам Киев не раз пытался атаковать объекты государственной важности России.