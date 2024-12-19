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17:59, 19 декабря 2024Россия

Путин описал обстановку в своих кабинетах

Путин рассказал, что в его кабинетах есть бюст Ломоносова и икона
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин описал обстановку в своих кабинетах. В ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, он рассказал, что там есть бюст Ломоносова и икона.

«У меня нет портретов в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а еще в одном кабинете стоит бюст Ломоносова», — отметил Путин.

Прямая линия российского президента состоялась в четверг, 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

В ходе блиц-опроса Путин также ответил на вопрос о ненавистной обязанности, заявив, что таковой нет. По его словам, нужного результата достигнуто не будет, если он возьмет в привычку ненавидеть то, что входит в его служебные обязанности.

На один из вопросов он все же отказался отвечать. Речь шла о его личной мечте.

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