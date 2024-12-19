Россияне назвали главные символы уюта в доме

Большинство россиян тратят на товары для уюта от 10 до 20 тысяч рублей

Для большинства россиян одним из основных символов уюта в доме является мягкая мебель. Главные, по мнению граждан, атрибуты уюта «Ленте.ру» по результатам соответствующего опроса назвали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В исследовании участвовали 1501 россиянин старше 18 лет. По 16 процентов респондентов заявили, что для них уют создают мягкая мебель и живой огонь в камине. Еще по 14 процентов отметили, что для ощущения домашнего тепла нужно обилие естественного света и ковров. Каждый десятый убежден, что умная техника, которая помогает поддерживать порядок, также делает атмосферу в доме более комфортной.

Почти три четверти опрошенных (72 процента) стремятся к тому, чтобы их дома были более уютными. Для этого они добавляют в интерьеры мелкую мебель (16 процентов), предметы текстиля (15 процентов), комнатные растения (14 процентов), красивую посуду и элементы сервировки (14 процентов), а также ковры (11 процентов) и плакаты с картинами на стенах (10 процентов). Что касается суммы покупок товаров для уюта, то почти половина россиян тратит на них от 10 до 20 тысяч рублей, еще 24 процента — до 10 тысяч, а другие 19 процентов — от 20 до 30 тысяч.

Исследователи также пришли к выводу, что каждый пятый респондент собирается в ближайший месяц сделать свой дом более уютным. 36 процентов намерены реализовать эту задачу в течение года и лишь 16 процентов не рассматривают подобные изменения в интерьере. Отвечая на вопрос о том, почему они отказываются от цели сделать дом более уютным, четверть россиян признались, что они боятся испортить нынешний интерьер. По 17 процентов участников опроса сослались на нехватку времени и нежелание захламлять пространство, а по 12 процентов других — на отсутствие четкого плана и трудности при поиске товаров.

Ранее в декабре стало известно, что интерес россиян к покупке подарков и товаров для оформления увеличился на 50 процентов. По информации аналитиков «ВсеИнструменты.ру», наиболее часто в интерьерах соотечественников встречаются искусственные цветы, спрос на которые вырос в семь раз за год.