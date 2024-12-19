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07:30, 19 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала в Италии и раскрыла хитрости любителей пасты и пиццы

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Christian Mackie / Unsplash

Российская путешественница побывала в Италии и раскрыла хитрости, благодаря которым местные жители остаются стройными. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

«Несмотря на то, что они каждый день едят пасту, пиццу и различные десерты, у них нет проблем с ожирением, — написала автор. — Официально итальянцы где-то на последнем месте в рейтинге среди всех стран Европы».

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Блогерша обратила внимание, что в Италии пасту готовят с минимальным добавлением вредных соусов. Кроме того, они добавляют в салаты оливковое масло и бальзамический уксус вместо майонеза и отдают предпочтение низкокалорийным блюдам — морепродуктам, овощам, мясному фаршу.

Кроме того, по словам россиянки, итальянцы часто едят в кругу семьи и друзей. Так им удается попробовать несколько разных блюд, не переедая.

Путешественница добавила, что жители Италии привыкли много ходить пешком и сжигать лишние калории во время прогулок.

Ранее другая тревел-блогерша раскрыла секреты стиля итальянских мужчин. Она отметила, что они любят классические туфли и шляпы.

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