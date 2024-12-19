«Спартак» поместил в список отказов КХЛ канадского нападающего Биттена

Московский «Спартак» решил отказаться от канадского нападающего Уильяма Биттена. Об этом сообщается на сайте клуба.

Красно-белые поместили форварда в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В течение 48 часов любой клуб может забрать Биттена.

26-летний канадец перешел в «Спартак» в августе 2024-го, подписав контракт на один сезон. В текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 21 матч, в котором забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

После 35 игр «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды под руководством Алексея Жамнова 50 очков.