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10:03, 19 декабря 2024Спорт

«Спартак» решил отказаться от канадского нападающего

«Спартак» поместил в список отказов КХЛ канадского нападающего Биттена
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Уильям Биттен

Уильям Биттен. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Спартак» решил отказаться от канадского нападающего Уильяма Биттена. Об этом сообщается на сайте клуба.

Красно-белые поместили форварда в список отказов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В течение 48 часов любой клуб может забрать Биттена.

26-летний канадец перешел в «Спартак» в августе 2024-го, подписав контракт на один сезон. В текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 21 матч, в котором забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи.

После 35 игр «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету команды под руководством Алексея Жамнова 50 очков.

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