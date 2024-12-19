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14:36, 19 декабря 2024Экономика

Суд вынес решение по иску Бакальчука о передаче активов Wildberries

«Интерфакс»: суд не поддержал иск Бакальчука о передаче активов маркетплейса
Кирилл Луцюк

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд отказал бизнесмену Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов маркетплейса в ООО «РВБ». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что процесс шел в закрытом режиме.

Ранее появилась информация о том, что Бакальчук пытался тайно отнять Wildberries у своей супруги Татьяны Ким в тот момент, когда она была в декрете. Друг Бакальчука якобы хотел переписать на себя половину бизнеса.

В конце октября стало известно, что Russ передала в объединенную с Wildberries компанию «РВБ» дочерние структуры компании «Стинн».

По словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким она еще в ноябре прошлого года пришла к выводу, что Wildberries нуждается в серьезной перестройке.

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