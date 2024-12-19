Украинцы массово заинтересовались прямой линией с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным стала популярным запросом у украинцев в Google

Украинские интернет-пользователи массово заинтересовались прямой линией с президентом России Владимиром Путиным, совмещенной с пресс-конференцией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Trends.

По информации сервиса, за последние четыре часа одним из самых популярных запросов украинцев в Google стала прямая линия с Путиным. Отмечается, что этим мероприятием заинтересовались сотни пользователей с Украины, в том числе жители Киева.

Ранее сообщалось, что Путин в ходе прямой линии рассказал о собеседниках на Украине. Российский лидер заявил, что в этой стране есть люди, с которыми можно поговорить.

Прямая линия с главой государства, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией, проходит в Москве в Гостином Дворе. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, подготовка к мероприятию была напряженной — Путин в течение нескольких последних дней работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера. Сам президент оценил поступившие обращения словами «проблем вагон и маленькая тележка».