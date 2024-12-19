В Белом доме признали наличие возможности у России для ядерного удара по США

Белый дом: Россия обладает возможностями для ядерного удара по США

Соединенные Штаты считают, что Россия, Северная Корея и Китай обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, способным достичь американской территории. С таким заявлением выступил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, пишет РИА Новости.

«Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками Соединенных Штатов: Россия, Северная Корея и Китай», — признал представитель Белого дома.

Накануне профессор Колумбийского университета Роберт Легволд заявил, что применение ракетной системы «Орешник», как и других новейших систем вооружения, может иметь дестабилизирующий характер для глобальной безопасности. Эксперт подчеркнул, что для урегулирования существующего политического кризиса необходимо установить «стратегический диалог» между Россией и США, а также между Китаем и США.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин сравнил применение сразу нескольких «Орешников» с ядерным оружием. До этого Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом.