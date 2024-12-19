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00:57, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Латвии министр возмутилась говорившим на русском таксистом и оконфузилась

Глава МИД Латвии возмутилась таксистом с Украины, говорившим с ней на русском
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже возмутилась таксистом, говорившим с ней на русском языке, и оконфузилась. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Глава латвийского МИД рассказала, что подвозивший ее в Риге таксист мог разговаривать с ней лишь на русском языке. Она потребовала объяснений от агрегатора Bolt. Компания принесла Браже извинения, а также объяснила, что водитель был беженцем с Украины.

Несмотря на это, министр заявила, что «русский не должен быть единственным языком общения».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления латвийского МИД, обвинившего Россию в подавлении инакомыслия и распространении дезинформации. Она напомнила, что в Латвии все еще существуют проблемы с правами человека и дискриминация русскоязычного населения.

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