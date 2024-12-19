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16:02, 19 декабря 2024Наука и техника

В России начали применять имитатор дронов «Тренер»

«Рокот»: имитатор дронов «Тренер» используют для отработки видеоперехвата
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Имитатор дронов «Тренер», которые предназначен для отработки видеоперехвата с беспилотников, начали применять для подготовки российских операторов. Об этом сообщили в АНО «Центр специальной тактической и начальной военной подготовки "Рокот"», передает ТАСС.

«Тренер» вместе с детектором дронов «Око-П» применили в рамках подготовки учебной группы во время полевого выхода. В «Рокоте» отметили, что впечатления от устройства положительные. Изделие выполнено в корпусе рации и работает на передатчиках, используемых настоящими дронами.

«А удобство заключается в том, что при подготовке групп на "большой земле" нет необходимости поднимать дрон на свой страх и риск в условиях закрытого для полетов неба. Но отсюда вытекает небольшой минус — нет звука приближающегося дрона, и группа не может понять, откуда угроза. Данный минус мы обошли: инструктор голосом дает вводную», — рассказали в организации.

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В центре добавили, что имитатор «Тренер» предназначен для обучения бойцов штурмовых групп и других подразделений. Изделие позволяет отработать действия в случае обнаружения угрозы. Разработанный конструкторским бюро «Лаборатория 13» комплекс представляет собой стандартный набор источников видеосигнала, который используется в FPV-дронах, летающих крыльях и имитаторе дронов китайской компании DJI. «Тренер» позволяет бойцам отработать навыки работы с детекторами дронов и освоить видеоперехват. В «Лаборатории 13» отметили, что работающий имитатор излучает типовые видеосигналы на частотах, которые используют дроны.

В ноябре стало известно, что российские специалисты разрабатывают компактный детектор дронов «Дроноскоп-5», который планируют серийно выпускать в Новосибирске. Изделие позволяет определять направление полета дрона.

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