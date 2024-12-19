В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

В Тбилиси участники акции протеста перекрыли проспект Руставели

Участники акции протеста перекрыли проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

В грузинской столице проходит 21-й день протеста оппозиционно настроенного населения. В четверг, 19 декабря, к главному митингу перед парламентом присоединились спортсмены и представители медицинских сфер. Люди направились шествием к парламенту, собравшись до этого на разных локациях столицы.

Митингующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении страны в объединение. В протесте участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и другие сотрудники издательств.

15 декабря на митинге в грузинской столице были замечены творческая молодежь и болельщики испанских футбольных клубов. Протестную акцию контролировали сотрудники полиции. До этого протестующие в Тбилиси потребовали показать диплом у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили, который в результате одержал победу на выборах.

Ранее верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких политиков.

