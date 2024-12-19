Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:13, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

В Тбилиси участники акции протеста перекрыли проспект Руставели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Участники акции протеста перекрыли проспект Руставели в Тбилиси перед зданием парламента. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

В грузинской столице проходит 21-й день протеста оппозиционно настроенного населения. В четверг, 19 декабря, к главному митингу перед парламентом присоединились спортсмены и представители медицинских сфер. Люди направились шествием к парламенту, собравшись до этого на разных локациях столицы.

Митингующие выступают против приостановки грузинскими властями переговоров с Евросоюзом о вступлении страны в объединение. В протесте участвуют писатели, издатели, книжные дизайнеры и другие сотрудники издательств.

15 декабря на митинге в грузинской столице были замечены творческая молодежь и болельщики испанских футбольных клубов. Протестную акцию контролировали сотрудники полиции. До этого протестующие в Тбилиси потребовали показать диплом у единственного кандидата в президенты Михаила Кавелашвили, который в результате одержал победу на выборах.

Ранее верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС хочет ввести персональные санкции против ряда грузинских политиков, однако единства по данному вопросу до сих пор нет. В частности, предполагается отмена безвизового режима для нескольких политиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил устроить в Киеве дуэль «Орешника» и западных систем ПВО. Зеленский ответил оскорблением

      В США заявили о продолжении использования F-35 вопреки критике в адрес истребителя

      Симоньян рассказала о возможном отношении Запада к итогам спецоперации на Украине

      Число находящихся в Сирии американских военных раскрыли

      Усик и Фьюри устроили 11-минутную дуэль взглядов

      Ученые назвали способ усилить эффект кофе

      В Тбилиси митингующие перекрыли проспект Руставели

      Симоньян оценила ответ Путина о помиловании сына Байдена

      Сийярто заявил о начале кампании Украины против Венгрии

      В офисе музыкального издательства «Джем» прошли обыски

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше