Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:01, 19 декабря 2024Россия

Зеленского предложили отдать под трибунал

Смирнов призвал провести международный трибунал над Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Владимира Зеленского следует отдать под международный трибунал. С таким предложением выступил глава крымском межнациональной миссии Заур Смирнов в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что Зеленский будет привлечен к ответственности за совершенные им преступления вне зависимости от его позиции по Крыму и Донбассу. «Уже сейчас необходимо начать процедуру проведения международного трибунала над Зеленским», — считает Смирнов.

Ранее Зеленский заявил о неспособности Киева вернуть под свой контроль Крым и Донбасс. Он подчеркнул, что у Украины нет сил, чтобы добиться этого, поэтому она может рассчитывать «только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества».

В Госдуме прокомментировали его слова, назвав их признанием «фронтовых реалий».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Окажет обратный эффект». В США оценили последствия убийства российского генерала для переговоров

      Трамп потребовал от республиканцев в Конгрессе разорвать соглашение с демократами

      Воздушные поиски пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 приостановили из-за ливневого снега

      В ЛНР рассказали о безуспешной попытке ВСУ контратаковать у Макеевки

      В сервисах Apple станет меньше опций для России

      В Германии испугались слов Путина о Трампе

      В Москву пришли 20-градусые морозы

      Посол призвал Испанию отказаться от антироссийского курса

      Добыче угля в России предсказали новое падение

      Пропагандировавшего терроризм на рыболовном судне россиянина осудили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше