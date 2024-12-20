RFI: Чад требует, чтобы французские войска покинули страну до 31 января

Власти Чада, ранее разорвавшие договор о военном сотрудничестве с Францией, потребовали, чтобы французские войска покинули страну до 31 января 2025 года. Об этом сообщило радио RFI со ссылкой на источники в Париже и Нджамене.

Собеседники СМИ сообщают, что Париж получил предписание с указанным сроком накануне. Первоначальный график вывода войск до марта был отклонен как слишком затяжной.

«Семь недель только для того, чтобы вывести тысячу солдат и много техники, это невозможно», — посетовал военный источник во Франции. По его словам, речь идет о «тактике давления со стороны жесткой части правительства Чада».

10 декабря агентство Reuters сообщило, что Франция начала вывод истребителей из африканской республики Чад. Также авторы материала напомнили, что власти Чада две недели назад приняли решение о прекращении военного сотрудничества с Парижем.

В конце ноября этого года министр иностранных дел Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что Франция должна вывести свой военный контингент из Чада после расторжения соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами.

Ранее в Азербайджане заявили, что Франция совершила большинство колониальных преступлений, последствия которых заметны до сих пор, и продолжает проводить политику колониализма. В Баку отметили, что масштабы колонизации Францией не поддаются описанию.