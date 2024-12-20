Ивлеева высмеяла Киркорова

Ивлеева ответила Филиппу Киркорову, который лишил ее роли в фильме

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отреагировала на высказывание Филиппа Киркорова, который заявил, что из-за него она не попала в каст новогодней комедии от телеканала ТНТ. Свой пост она опубликовала в Telegram-канале.

На слова Киркорова Ивлеева ответила ироничной публикацией.

«Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре», — написала Анастасия, сопроводив пост фотографией, на которой певец позирует в окружении мужчин с голым торсом.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров обозвал Ивлееву мерзкой крысой и гнидой после скандала с «голой вечеринкой», из-за которого артиста раскритиковали.