Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:54, 20 декабря 2024Ценности

Кондитер создала пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей

Кондитер Уингем создала пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: talker.news

Кондитер Дебби Уингем из Донкастера, Великобритания, испекла пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Mirror.

41-летняя специалистка потратила две недели на создание метрового кондитерского изделия в стиле Dolce & Gabbana. По данным издания, клиент сделал необычный заказ для предложения руки и сердца.

При этом уникальной частью пряничного домика стал розовый бриллиант стоимостью 3,1 миллиона фунтов стерлингов (406,9 миллиона рублей). Кроме того, лакомство украшали три отдельных розовых алмаза за 1 миллион фунтов стерлингов каждый (131 миллион рублей).

«Я еще никогда так нервничала. Обычно я беспокоюсь о транспортировке своих изделий, но в этот раз я подумала: "Надеюсь, она скажет "да". Это была огромная ответственность для меня, так что я была рада, когда они сообщили, что она согласилась», — поделилась Уингем.

Материалы по теме:
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности. Почему мода на винтаж охватила весь мир?
Звезды отдают миллионы за подержанные вещи 50-летней давности.Почему мода на винтаж охватила весь мир?
23 июня 2022
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов. Кто они и как обманывают покупателей?
Сотни людей обеспечивают россиян одеждой ушедших из России брендов.Кто они и как обманывают покупателей?
24 декабря 2022

Известно, что кондитер также создавала съедобные копии культового магазина Dolce and Gabbana в Пуэрто-Банусе, Испания. Среди прочего, в ее портфолио входят фигуры знаменитостей в натуральную величину, таких как предпринимательница Ким Кардашьян и актер Ру Пол.

В ноябре платье Jean Paul Gaultier продали на аукционе за рекордные 43 миллиона рублей. Речь шла о джинсовом наряде длины макси с бело-голубыми перьями на подоле из коллекции 1999 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Стюардесса выпала из самолета перед взлетом

      Нарушившую закон об иноагентах российскую журналистку заочно арестовали

      Швейцария захотела пересмотреть отказ от ядерной энергии из-за Украины

      Зеленский обсудил с президентом Чехии поставки артиллерийских снарядов

      В Армении назвали условие работы в комиссиях с Азербайджаном и Россией

      Минтруд объявил о повышении единого пособия

      Полковник раскрыл характеристики поставленной Киеву немецкой IRIS-T

      Ивлеева высмеяла Киркорова

      Хинштейн назвал использованный ВСУ для удара по Рыльску тип ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше