Кондитер создала пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей

Кондитер Уингем создала пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей

Кондитер Дебби Уингем из Донкастера, Великобритания, испекла пряничный домик с бриллиантами за 817 миллионов рублей. Соответствующий материал публикует Mirror.

41-летняя специалистка потратила две недели на создание метрового кондитерского изделия в стиле Dolce & Gabbana. По данным издания, клиент сделал необычный заказ для предложения руки и сердца.

При этом уникальной частью пряничного домика стал розовый бриллиант стоимостью 3,1 миллиона фунтов стерлингов (406,9 миллиона рублей). Кроме того, лакомство украшали три отдельных розовых алмаза за 1 миллион фунтов стерлингов каждый (131 миллион рублей).

«Я еще никогда так нервничала. Обычно я беспокоюсь о транспортировке своих изделий, но в этот раз я подумала: "Надеюсь, она скажет "да". Это была огромная ответственность для меня, так что я была рада, когда они сообщили, что она согласилась», — поделилась Уингем.

Известно, что кондитер также создавала съедобные копии культового магазина Dolce and Gabbana в Пуэрто-Банусе, Испания. Среди прочего, в ее портфолио входят фигуры знаменитостей в натуральную величину, таких как предпринимательница Ким Кардашьян и актер Ру Пол.

В ноябре платье Jean Paul Gaultier продали на аукционе за рекордные 43 миллиона рублей. Речь шла о джинсовом наряде длины макси с бело-голубыми перьями на подоле из коллекции 1999 года.