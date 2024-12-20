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14:14, 20 декабря 2024Силовые структуры

Машиниста грузового поезда арестовали по делу о катастрофе под Мурманском

Суд арестовал машиниста по делу о катастрофе на железной дороге под Мурманском
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Суд заключил под стражу машиниста грузового поезда Алексея Зычкова, проходящего по уголовному делу о катастрофе на железной дороге, произошедшей под Мурманском. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

18 декабря на железнодорожной станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом №11 сообщением Мурманск — Санкт-Петербург с 326 пассажирами. В результате пострадали 25 человек, еще двое не выжили.

Позже стало известно, что причиной крушения поездов стал сломанный токоприемник.

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