Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 20 декабря 2024Экономика

Набиуллина рассказала о главном последствии низкой ключевой ставки

Набиуллина: низкая ключевая ставка привела бы к инфляции в России выше 20 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сохранение ключевой ставки на низких уровнях привело бы в итоге к инфляции в России выше 20 процентов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания совета директоров регулятора.

По этой причине, подчеркнула она, руководство ЦБ в 2024 году резко ужесточило денежно-кредитную политику (ДКП). Без повышения ключевой ставки темпы роста потребительских цен в России оказались бы «сильно выше 20 процентов, а возможно, 30 процентов».

Сохранять ставку на уровне 7,5 процента, на котором она держалась с осени 2022-го до середины 2023-го, было бы неправильно, так как инфляционное давление на российскую экономику при таком раскладе резко усилилось бы. «Я убеждена, что ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция была бы гораздо выше», — резюмировала Набиуллина.

Материалы по теме:
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?
26 июля 2024
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе ростом стоимости кредитования после повышения ставки в конце октября.

При этом инфляционное давление на российскую экономику остается серьезным. По итогам октября-ноября базовая инфляция выросла на 3,3 процентного пункта в сравнении с показателем третьего квартала и достигла отметки в 10,9 процента. По состоянию на 16 декабря годовая инфляция в России составила 9,5 процента и заметно превысила прогнозный коридор в 8-8,5 процента. ЦБ ожидает, что достичь цели по инфляции удастся не раньше 2026 года. До этого времени темпы роста потребительских цен будут оставаться выше 4 процентов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Среди военных и руководства истерика». При ударе по штабу СБУ ликвидированы высокопоставленные офицеры ВСУ

      Астролог из «Давай поженимся!» сделала прогноз на 2025 год

      Изменение климата связали с землетрясениями

      Генерала Кириллова похоронили. С ним простились Белоусов и Шойгу

      Омбудсмены России и Украины передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

      США провели переговоры об исключении ХТШ из перечня террористов

      Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

      Набиуллина назвала самый грозный вызов для российских банков

      Глава района в Курской области раскрыл детали массированного ракетного обстрела

      Набиуллина прокомментировала ситуацию с ключевой ставкой и курсом рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше