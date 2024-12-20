Набиуллина рассказала о главном последствии низкой ключевой ставки

Набиуллина: низкая ключевая ставка привела бы к инфляции в России выше 20 %

Сохранение ключевой ставки на низких уровнях привело бы в итоге к инфляции в России выше 20 процентов. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам декабрьского заседания совета директоров регулятора.

По этой причине, подчеркнула она, руководство ЦБ в 2024 году резко ужесточило денежно-кредитную политику (ДКП). Без повышения ключевой ставки темпы роста потребительских цен в России оказались бы «сильно выше 20 процентов, а возможно, 30 процентов».

Сохранять ставку на уровне 7,5 процента, на котором она держалась с осени 2022-го до середины 2023-го, было бы неправильно, так как инфляционное давление на российскую экономику при таком раскладе резко усилилось бы. «Я убеждена, что ключевая ставка работает, без ее повышения инфляция была бы гораздо выше», — резюмировала Набиуллина.

По итогам декабрьского заседания совет директоров ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21 процент годовых. Руководство регулятора объяснило свое решение в том числе ростом стоимости кредитования после повышения ставки в конце октября.

При этом инфляционное давление на российскую экономику остается серьезным. По итогам октября-ноября базовая инфляция выросла на 3,3 процентного пункта в сравнении с показателем третьего квартала и достигла отметки в 10,9 процента. По состоянию на 16 декабря годовая инфляция в России составила 9,5 процента и заметно превысила прогнозный коридор в 8-8,5 процента. ЦБ ожидает, что достичь цели по инфляции удастся не раньше 2026 года. До этого времени темпы роста потребительских цен будут оставаться выше 4 процентов.