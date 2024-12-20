Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 20 декабря 2024Наука и техника

Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

«Севмаш»: подлодка «Архангельск» прошла все испытания
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Новая многоцелевая атомная подлодка проекта 885М «Ясень-М» «Архангельск», которая сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прошла все испытания. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

«Атомный подводный крейсер "Архангельск" проекта "Ясень-М" был выведен из эллинга в ноябре прошлого года. Прошел все этапы в соответствии с графиками, утвержденными Минобороны России. Готовим корабль к передаче в состав Военно-морского флота», — сказал он.

Отмечается, что «Архангельск» передадут флоту до конца 2024 года. Подлодки проекта 885М оснащены торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра и ракетными шахтами, которые позволяют нести ракеты «Оникс» «Калибр» или «Циркон».

Материалы по теме:
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

Ранее в декабре американское издание The National Interest писало, что страны Запада недооценивают возможности российских многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», которые способны нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России разрешили многоженство. Кому будет позволено иметь сразу несколько жен и законно ли это?

      В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

      Водителей предупредили об опасных запахах в салоне автомобиля

      Россияне раскрыли свои заветные желания

      Появились подробности о причинах возгорания в якутском изоляторе

      Следствие попросило о заочном аресте нарушившей закон об иноагентах российской журналистке

      В США назвали фактического президента страны

      Российские войска атаковали украинский Воронеж

      Орбан описал сумму помощи Запада Киеву фразой «на эти деньги можно было сотворить чудеса»

      Совфед одобрил запрет покупки на маткапитал одного вида жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше