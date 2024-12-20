Обвиняемого в подрыве генерала заподозрили в возможности скрыться от следствия

Обвиняемый в подрыве генерала Кириллова на свободе может связаться с сообщниками

Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, обвиняемый в подрыве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, может вступить в контакт с сообщниками. Об этом сообщает ТАСС.

Из материалов дела следует, что если Курбанову избрать более мягкую меру пресечения, он может скрыться от следствия, угрожать свидетелям, уничтожить доказательства и связаться с членами преступной группы для выработки согласованной позиции и уклонения от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что Басманный районный суд Москвы арестовал фигуранта на два месяца.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он прибыл в Москву, получил самодельное взрывное устройство большой мощности, разместил его на электросамокате и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Рано утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.