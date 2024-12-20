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14:18, 20 декабря 2024Мир

Орбан ответил на претензии Зеленского

Орбан о претензиях Зеленского: нужно сохранять стратегическое спокойствие
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Нужно сохранять стратегическое спокойствие и не отвечать на провокации. Таким образом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на претензии украинского лидера Владимира Зеленского в эфире радио Kossuth.

«Нельзя поддаваться ни на какие провокации, в военные времена самое важное — стратегическое спокойствие», — отметил Орбан, комментируя слова Зеленского о том, что венгерская сторона якобы не имеет права на ведение переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Зеленский заявил, что Орбана никто не уполномочивал на ведение переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что у премьер-министра Венгрии очень теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным.

11 декабря Венгрия предложила Украине установить на Рождество прекращение огня и организовать обмен военнопленными с Россией, однако Зеленский отверг эту инициативу.

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