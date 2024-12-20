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13:28, 20 декабря 2024Мир

Партия экс-премьера Болгарии не дала подписать соглашение о безопасности с Украиной

Партия экс-премьера Болгарии не дала подписать договор о безопасности с Украиной
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Бойко Борисов

Бойко Борисов. Фото: Monika Skolimowska / Globallookpress.com

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), занимающая большинство мест в парламента, не дала подписать действующему премьер-министру Димитру Главчеву двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Об этом сообщает Euractiv.

«Еще полгода назад мы бы категорически поддержали такое соглашение», — заявил Борисов, добавив, что сегодня такая поддержка равносильна очень плохой сделке. Политик пояснил, что причиной стала активизация дискуссий в Европе и США о достижении мира на Украине.

Премьер Главчев пообещал присоединиться к инициативе с участием более двадцати стран Евросоюза еще в октябре. Однако временное правительство отказалось и запросило мандат в парламенте.

Только шесть из 27 государств-членов ЕС — Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр — не подписали договор с Киевом.

В сентябре коалиция партий ГЕРБ и «Союз демократических сил» (СДС) экс-премьера Борисова победила на парламентских выборах с 26,08 процента голосов. Данные выборы стали седьмыми за последние три года в Болгарии. На протяжении нескольких лет ключевые политические силы не могут договориться и сформировать стабильно работающее правительство.

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