Полина Гагарина поделилась своими новогодними традициями

Полина Гагарина сообщила, что всегда наряжает елку с дочерью

Певица Полина Гагарина сообщила, что ни один ее Новый год не обходится без селедки под шубой, приготовленной ее поваром. Этой и другими праздничными традициями она поделилась в интервью журналу Hello.

Артистка рассказала, что обычно устанавливает елку за несколько недель до праздника. «У нас восхитительно красивая новогодняя ель! С ее появлением в доме у всех сразу начинается новогоднее настроение. Мы наряжаем елку вместе с Мией (дочерью — прим. «Ленты.ру») и это очень сближает. Каждый год мы выбираем новую цветовую гамму для елочных украшений, чтобы наступающий Новый год имел свой особый оттенок и настроение», — рассказала она.

Гагарина отметила, что новогоднее настроение у нее появляется во время съемок музыкальных «огоньков». «В этот раз их было очень много. Поэтому я уже вовсю его ощущаю», — призналась она. Помимо этого, для поднятия настроения певица любит слушать музыку из кинофильма «Ирония судьбы». В новогоднюю ночь, добавила артистка, она собирается за столом вместе с родными, при этом еду готовит ее личный повар. «Он всегда накрывает потрясающий новогодний стол для нашей семьи — похлеще, чем в дорогом ресторане. Все это очень вкусно! И, конечно, селедка под шубой на нашем столе будет обязательно», — заключила Гагарина.

Ранее певица Алсу рассказала, что ни один ее Новый год не обходится без просмотра новогодних телевизионных программ с российскими артистами.