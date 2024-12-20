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15:03, 20 декабря 2024Россия

Появились кадры с похорон генерал-лейтенанта Кириллова

Shot опубликовал видео с похорон генерал-лейтенанта Кириллова
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с похорон главы войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что проститься с офицером пришло множество военнослужащих. Также запечатлены награды Кириллова и венки.

Церемония прощания с генерал-лейтенантом прошла на территории мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье. На ней присутствовали глава Минобороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Президент России Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев прислали венки.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, жертвами которого стали Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. В момент детонации прикрепленного к электросамокату устройства мужчины выходили из подъезда. По подозрению в совершении теракта задержали 29-летнего Ахмада Курбанова, который заявил, что «приехал в Москву по заданию украинских спецслужб».

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