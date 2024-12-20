Россиянам спрогнозировали резкое удорожание автокредитов

Аналитик Конова: ставки по автозаймам в России могут превысить 30 % в 2025 году

В следующем году автокредитование в России продолжит дорожать, несмотря на декабрьское сохранение ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дала глава департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерина Конова. Ее слова приводит «Автостат».

Пик удорожания автокредитов, согласно ожиданиям аналитика, придется на первую половину 2025 года. При реализации негативного сценария ставки по автозаймам превысят 30 процентов. В свою очередь, базовый прогноз предполагает увеличение показателя до 23-25 процентов. Даже при таком сценарии средние ставки по автозаймам в России превысят нынешнюю ключевую, которая сейчас находится на рекордной отметке в 21 процент годовых, отметила Конова.

При благоприятном развитии событий ставки по автокредитам начнут постепенно снижаться с середины следующего года. Однако этот процесс не будет быстрым, считает эксперт. До этого же времени спрос на подобные займы в России резко сократится, ожидает Конова. По итогам января-марта 2025 года суммарные объемы выдач автокредитов могут сократиться на 25 процентов к уровню, зафиксированному в конце 2024-го, допустила она.

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что регулятор рассчитывает получить возможность устанавливать прямые количественные ограничения в автокредитовании и ипотеке с 1 апреля 2025 года. После получения соответствующего права ЦБ приступит к разработке дополнительных нормативных актов по этим макропруденциальным лимитам (МПЛ). Эти меры необходимы для снижения доли рискованных автозаймов.