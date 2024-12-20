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16:13, 20 декабря 2024Экономика

Россияне стали тратить отложенные на жилье деньги

Треть россиян передумали тратить сбережения на квартиры и купили автомобили
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В 2024 году каждый третий россиянин потратил на покупку автомобиля те деньги, которые он откладывал на приобретение жилья. Это показал опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что из тех, кто рассчитывал в 2024 году купить недвижимость и копил с этой целью деньги, 64 процента передумали после того, как была закрыта программа льготной ипотеки. В итоге 33 процента пустили сбережения на автомашину, 26 процентов — на погашение долгов, а 22 процента предпочти открыть вклад или инвестировать кровные. Кроме того, 19 процентов потратили сбережения на «иные нужды» — например, на покупку сувениров или экзотических животных.

Также выяснилось, что мужчины в возрасте от 25 до 30 лет продемонстрировали наихудшую накопительную дисциплину. Чаще всего запланированных целей достигали 28-37-летние женщины.

Ранее сообщалось, что 54 процента россиян предпочитают рублевые вклады. В то же время использовать китайскую валюту в качестве инструмента сбережений согласны 36 процентов.

Кроме того, более чем у трети россиян сбережения отсутствуют. А у тех, кто старается копить, за шесть лет доля наличных «под подушкой» упала до минимальных значений.

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