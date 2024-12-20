С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

С берега Черного моря на Кубани собрали 3,3 тонны загрязненного мазутом песка

С берега Черного моря в Краснодарском крае после крушения танкеров убрали более 3,3 тонны загрязненного мазутом песка и грунта. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«В порту Анапы сорбентом обработано 100 квадратов акватории, собрано четыре тонны нефтесодержащей жидкости», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что над устранением последствий аварии на месте сейчас работают около 6000 спасателей и волонтеров и свыше 250 единиц техники.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря. Суммарно судна перевозили 9000 тонн мазута. В результате происшествия нефтепродукты вынесло на береговую линию протяженностью несколько десятков километров, от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе.

Ранее в Минтрансе заявили о разработке мер, которые должны обеспечить предотвращение крушений нефтетанкеров.