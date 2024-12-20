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14:35, 20 декабря 2024Россия

В России отреагировали на слова о нахождении в шаге от победы в украинском конфликте

Депутат Колесник назвал трезвой оценку Миршаймера по ситуации в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Колесник

Андрей Колесник. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» похвалил американского профессора за трезвую оценку ситуации на фронте и выразил мнение, что российские войска еще интенсивнее будут снабжаться оружием.

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил о том, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине, в то время как Запад сталкивается со все большим числом вызовов.

«Духа наших воинов хватает, оружия подбросим. У нас же президент сказал четко, что нас поставили в безвыходное положение перед специальной военной операцией, в 2021-м, в 2022-м году. Он говорит: «Ну, не собирались мы воевать, но готовились». Сейчас наша промышленность перестроилась на военные рельсы, поэтому, я думаю, что войска будут снабжаться оружием еще более интенсивно, ну, а духа боевого нашим воинам не занимать. Я думаю, молодец процессор, хоть кто-то в Соединенных Штатах трезво оценивает ситуацию», — высказался депутат.

До этого Миршаймер говорил о том, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. Профессор добавил, что Россия одерживает победу на поле боя и Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны никак повлиять на ход боевых действий.

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