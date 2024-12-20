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00:39, 20 декабря 2024Мир

США допустили усиление боеготовности ядерных сил из-за России

Файнер: США могут усилить боеготовность ядерных сил при отказе РФ соблюдать ДСНВ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

США могут и готовы усилить боеготовность ядерных сил в случае, если Россия откажется соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, его слова приводит РИА Новости.

«Мы готовы к дальнейшим шагам по укреплению нашей боеготовности, если Россия продолжит "нарушать" ДСНВ и откажется от взаимодействия», — сказал Файнер.

Он напомнил, что срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. По мнению представителя Белого дома, новая администрация президента США может провести с Россией соответствующие переговоры.

Также Файнер заявил, что США готовы пересмотреть собственные ядерные развертывания с оглядкой на увеличение арсеналов других стран, в первую очередь Китая.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на источник, что Россия не согласится подписывать новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

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