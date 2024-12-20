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16:44, 20 декабря 2024Спорт

Тренер посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Юрий Аверьянов посоветовал эффективное упражнение для прокачки верха тела. Его слова приводит «Чемпионат».

Аверьянов рекомендовал выполнять отжимания на одной руке. Он рассказал, что в этом упражнении задействованы большая грудная и дельтовидная мышцы, а также трехглавая мышца плеча.

Тренер также описал правильную технику выполнения данного упражнения. Для начала необходимо встать в планку на вытянутых руках, ладони поставить немного шире, корпус ровный, тело параллельно полу, ноги на ширине плеч. Затем нужно плавно увести с пола одну руку на бедро или за спину, сохраняя положение тела.

«На вдохе плавно опускаем туловище как можно ближе к полу, стараясь коснуться его. На выдохе за счет мышц груди, плеч и руки подконтрольно отталкиваемся от пола и возвращаемся в исходное положение», — сказал Аверьянов. Он добавил, что если опорная ладонь расположена ближе к телу, работу будут выполнять мышцы плеча, дальше от тела — мышцы груди.

Ранее фитнес-эксперт Джефф Кавальер назвал самый эффективный способ накачать плечи. Он предложил включить в тренировку жим гантелей стоя и с приседом, махи в сторону с гантелями и другие упражнения.

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