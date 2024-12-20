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08:21, 20 декабря 2024Силовые структуры

В Москве возбудили дело из-за ложного минирования автомобиля депутата Госдумы

Из-за ложного минирования машины депутата Госдумы Картаполова возбудили дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве возбудили дело из-за звонка о «минировании» автомобиля председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело возбуждено по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Анонимный звонок о бомбе, якобы заложенной в автомобиль Картаполова, поступил в экстренные службы днем 17 декабря. Как заявил неизвестный, его завербовали, чтобы подорвать машину парламентария, для чего он прикрепил взрывное устройство к днищу машины.

Специалисты обследовали машину парламентария, которая была припаркована в Ружейном переулке в центре Москвы. Взрывчатку там не обнаружили.

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