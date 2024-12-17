Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 17 декабря 2024Россия

Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

Картаполов сообщил, что саперы не нашли в его машине взрывное устройство
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Саперы обследовали машину председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Результаты проверки депутат раскрыл в беседе с «Газетой.ру».

По его словам, специалисты не обнаружили взрывчатку. «Ну это понятно. Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — сказал парламентарий.

Анонимный звонок о бомбе, якобы заложенной в автомобиль Картаполова, поступил в экстренные службы днем 17 декабря. Как заявил неизвестный, его завербовали, чтобы подорвать машину парламентария, для чего он прикрепил взрывное устройство к днищу машины.

Материалы по теме:
Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?
Генерал-лейтенант ВС России Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Чем он известен?
Сегодня
Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате
Генерал-лейтенант ВС России погиб в Москве при подрыве. Взрывное устройство было закреплено на электросамокате
Сегодня

Ранее на Рязанском проспекте Москвы произошел взрыв, который лишил жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. В момент детонации взрывного устройства, прикрепленного к припаркованному у жилого дома электросамокату, мужчины выходили из подъезда. Картаполов допустил, что к подрыву генерал-лейтенанта причастны США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

      Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

      Раскрыта личность единственного выжившего после подрыва генерала Российской армии

      В России ужесточили правила работы маркетплейсов

      В США рассказали о планах Трампа урегулировать конфликт за счет Украины

      Установлен арендатор заснявшего момент подрыва генерала Кириллова каршеринга

      Кадыров рассказал о встрече с помощником Путина в Москве

      Россиян предупредили о подъеме цен на аренду жилья

      Раскрыта польза чтения для мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше