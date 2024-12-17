Депутат Госдумы раскрыл результаты проверки его машины на взрывчатку

Картаполов сообщил, что саперы не нашли в его машине взрывное устройство

Саперы обследовали машину председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве. Результаты проверки депутат раскрыл в беседе с «Газетой.ру».

По его словам, специалисты не обнаружили взрывчатку. «Ну это понятно. Сейчас наши оппоненты будут периодически вбрасывать подобного рода информацию в надежде на то, что мы будем выражать беспокойство», — сказал парламентарий.

Анонимный звонок о бомбе, якобы заложенной в автомобиль Картаполова, поступил в экстренные службы днем 17 декабря. Как заявил неизвестный, его завербовали, чтобы подорвать машину парламентария, для чего он прикрепил взрывное устройство к днищу машины.

Ранее на Рязанском проспекте Москвы произошел взрыв, который лишил жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова. В момент детонации взрывного устройства, прикрепленного к припаркованному у жилого дома электросамокату, мужчины выходили из подъезда. Картаполов допустил, что к подрыву генерал-лейтенанта причастны США.