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15:14, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о неявке на заседание почти всех депутатов после взрывов в Киеве

Гончаренко: на заседание Рады после взрывов в Киеве не пришли 90 % депутатов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Thomas Peter / Reuters

На заседание Верховной Рады Украины после взрывов в Киеве не пришли 90 процентов депутатов. Об этом заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В зале Верховной Рады 45 [из 450] народных депутатов. Даже не знаю, что сказать. Остальные уже празднуют, я так понимаю», — написал Гончаренко.

Утром 20 декабря в Киеве раздалась серия из четырех взрывов, которая сопровождалась ярким заревом. После этого в центре украинской столицы прогремели еще два взрыва.

Позднее появилось фото последствий удара по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. В результате него Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять несколько высокопоставленных сотрудников украинской армии.

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