В России оценили готовность «Адмирала Нахимова» к испытаниям

«Севмаш»: атомный крейсер «Адмирал Нахимов» готовят к испытаниям

Энергетика тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» прошла проверку, корабль готовят к испытаниям. Готовность ТАРКР оценил генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко в интервью РИА Новости.

«Модернизация корабля проекта 1144.2М для нас одна из важнейших задач. В 2024 году на корабле завершен монтаж и выполнена проверка работоспособности по прямому назначению основного энергетического и вспомогательного оборудования. Проводятся межведомственные испытания отдельных комплексов и систем корабля», — сказал он.

По словам главы «Севмаша», после прохождения заводских ходовых и государственных испытаний корабль передадут Военно-морскому флоту России.

ТАРКР «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, а в 1999-м корабль поставили на ремонт и модернизацию. Усовершенствованный крейсер получил пусковые установки комплекса 3С14, которые позволят использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон».

Ранее в декабре источник ТАСС сообщил, что реакторы крейсера «Адмирал Нахимов» планируют запустить до конца 2024 года.