Вину арестованного за подрыв российского генерала подтвердили потерпевшие

Вину обвиняемого в подрыве генерала Кириллова подтвердили показания потерпевших

Вину гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова, обвиняемого в совершении теракта против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, подтвердили показания свидетелей и потерпевших. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Достаточность данных о событиях преступления и о причастности к нему Курбонова А.А. подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, осмотрами места происшествия, предметов и документов, иными доказательствами по уголовному делу в совокупности», — говорится в документе.

О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Курбанов рассказал, что был завербован спецслужбами Украины. По их заданию он разместил на электросамокате взрывное устройство и припарковал транспортное средство возле подъезда дома, в котором проживал Кириллов. За преступление ему было обещано 100 тысяч долларов и проживание на территории Евросоюза.

Позднее Басманный районный суд Москвы арестовал фигуранта на два месяца.