Мужчинам указали на первые признаки проблем с потенцией

Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников перечислил первые признаки развития эректильной дисфункции, на которые мужчины чаще всего не обращают внимания. Их врач назвал в своем Telegram-канале.

Уролог указал, что проблемы с потенцией можно заподозрить, если для достижения эрекции требуется длительное время, а при отсутствии стимуляции она моментально спадает. Также свидетельством нездоровья мужской репродуктивной системы являются слабость или полное отсутствие утренних эрекций, уменьшение твердости полового члена при эрекции, проблемы с эрекцией в положении лежа.

Врач подчеркнул, что эти симптомы характерны как для начинающейся физиологической, так и для психогенной эректильной дисфункции. Установить причины патологического процесса может только специалист, поэтому не стоит откладывать обследование, подытожил Лубенников.

Ранее Лубенников предупредил о вреде одного средства борьбы с импотенцией. По его словам, использование вакуумной помпы подходит не всем и может вызывать негативные последствия.