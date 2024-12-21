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10:30, 21 декабря 2024Спорт

Тренер сборной Украины прокомментировал допинговый скандал с Мудриком

Тренер сборной Украины Ребров прокомментировал допинговый скандал с Мудриком
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Михаил Мудрик

Михаил Мудрик. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал допинговый скандал с футболистом Михаилом Мудриком. Об этом сообщает Tribuna.

«Мы будем бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше», — сказал Ребров.

17 декабря стало известно, что в крови 23-летнего полузащитника «Челси» обнаружили запрещенные вещества после внеплановой проверки. Позднее он прошел проверку на полиграфе.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года за 70 миллионов евро. В текущем сезоне украинец принял участие в семи матчах Английской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

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