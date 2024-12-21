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12:48, 21 декабря 2024Мир

В МИД России прокомментировали слова Путина о дуэли западных средств ПРО с «Орешником»

Рябков о гипотетической дуэли с «Орешником»: Россия уверена в своих вооружениях
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал слова президента Владимира Путина о гипотетической дуэли западных средств ПРО с «Орешником». Его высказывание приводит ТАСС.

«Президент все сказал. Мы уверены в силе наших вооружений, в том, что с их помощью мы всегда гарантированно обеспечим собственную безопасность», — заявил замглавы МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил слова Путина о возможности технологической дуэли с использованием «Орешника». Представитель Кремля указал, что предложение российского лидера прозвучало в качестве ответа на вопрос о якобы уязвимости ракеты.

Путин предложил Западу технологическую дуэль в виде эксперимента с ударом «Орешником» в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. В частности, российский лидер предложил Западу поставить системы ПРО в любом месте, а Россия туда запустит «Орешник». В качестве места президент предложил столицу Украины Киев.

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