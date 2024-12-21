Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 21 декабря 2024Мир

Захарова после атаки ВСУ на Казань назвала Зеленского главой террористической ячейки

Захарова после атаки на Казань: Зеленский стал главой террористической ячейки
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань. Ее цитирует РИА Новости.

«Усама Бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — констатировала дипломат.

Захарова призвала мировые сообщества отреагировать на атаку по Казани. Она отметила, что Киев, ударивший по столице Татарстана беспилотниками, так демонстрирует злобу за военные неудачи. Это также месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре, предположила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем рассказал, что Владимиру Путину доложили об атаке на Казань. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников. Президент также обсудил случившееся с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили об атаке ВСУ на Казань

      Песков рассказал про стреляющие по России американские ракеты

      Умерла солистка балета Мариинского театра Ирена Баженова

      Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

      Экс-замминистра просвещения России задержали по подозрению в многомиллионном хищении

      Путин поговорил по телефону с главой Татарстана после атаки ВСУ на Казань

      Стало известно состояние попавшей в реанимацию четырехкратной олимпийской чемпионки

      Раскрыты подробности об атаке украинских беспилотников на Казань

      Байден подписал закон о временном бюджете США

      СМИ увидели риск прямого конфликта России и Британии на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше