Захарова после атаки на Казань: Зеленский стал главой террористической ячейки

Владимир Зеленский стал главой террористической ячейки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Казань. Ее цитирует РИА Новости.

«Усама Бен Зеленский. … Киевский режим и раньше проявлял свою террористическую сущность, а сейчас другой у него и не осталось», — констатировала дипломат.

Захарова призвала мировые сообщества отреагировать на атаку по Казани. Она отметила, что Киев, ударивший по столице Татарстана беспилотниками, так демонстрирует злобу за военные неудачи. Это также месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре, предположила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем рассказал, что Владимиру Путину доложили об атаке на Казань. Дважды в сутки он получает доклады от всех военачальников. Президент также обсудил случившееся с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.