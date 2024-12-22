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00:47, 23 декабря 2024Экономика

Маск возмутился расходами США на оборону Европы

Маск возмутился расходами США на оборону Европы в условиях роста госдолга
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Allison Robbert / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск возмутился тем, что граждане США в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга тратят большое количество средств на оборону Европы в рамках НАТО. Об этом он написал в соцсети Х.

Глава Space X подчеркнул, что «это бессмысленно», особенно когда у страны «огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока.

12 декабря Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в НАТО начались обсуждения о необходимости стран — участниц альянса повысить траты на оборону военного блока до 3 процентов от ВВП. Отчасти это связано с ожиданием возвращением Трампа на пост президента США. По информации газеты, новые обязательства будут официально согласованы на саммите НАТО в 2025 году.

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