Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

Политолог Блохин: ЕС не станет наказывать главу Словакии Фицо за визит в Россию

Евросоюз (ЕС) не станет наказывать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит в Россию, так как он принадлежит к меньшинству лидеров стран ЕС, которые поддерживают связи с Москвой, а в свете недавнего покушения он предстает перед электоратом в образе жертвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа резко прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. «Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава, подчеркнув, что Литва не пойдет по такому пути, так как Вильнюс, по его словам, предпочитает независимость в сфере энергетики и рыночные цены.

«Его могут прессовать так же, как прессуют [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Европа расколота: одна часть Европы, самая маленькая и незначительная, пытается нормализовать отношения с Россией и подстроиться под [избранного президента США Дональда] Трампа, другая — ненавидит Россию. (...) Притом что в позиции силы сейчас русофобы, сомневаюсь, что кто-то будет "разбираться" с Фицо — он и так уже стал жертвой, в том числе после покушения», — отметил Блохин.

В глазах электората Фицо предстает в образе жертвы политической системы. Поэтому вряд ли они будут с ним разбираться, но сомневаюсь, что Фицо сможет таким образом играть вдолгую

Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В свою очередь, Фицо объяснил визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как он утверждает, это реакция на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через украинскую территорию. Премьер-министр Словакии отметил, что российский лидер подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, но не считает это возможным в 2025 году.

15 мая премьер-министр Словакии пережил покушение. По словам Фицо, напавший на него писатель Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».