Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:58, 23 декабря 2024Мир

Предсказана реакция ЕС на визит премьера Словакии Фицо в Россию

Политолог Блохин: ЕС не станет наказывать главу Словакии Фицо за визит в Россию
Кирилл Садовский
Кирилл Садовский (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Reuters

Евросоюз (ЕС) не станет наказывать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за визит в Россию, так как он принадлежит к меньшинству лидеров стран ЕС, которые поддерживают связи с Москвой, а в свете недавнего покушения он предстает перед электоратом в образе жертвы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа резко прокомментировал визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию. «Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью», — возмутился литовский глава, подчеркнув, что Литва не пойдет по такому пути, так как Вильнюс, по его словам, предпочитает независимость в сфере энергетики и рыночные цены.

«Его могут прессовать так же, как прессуют [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Европа расколота: одна часть Европы, самая маленькая и незначительная, пытается нормализовать отношения с Россией и подстроиться под [избранного президента США Дональда] Трампа, другая — ненавидит Россию. (...) Притом что в позиции силы сейчас русофобы, сомневаюсь, что кто-то будет "разбираться" с Фицо — он и так уже стал жертвой, в том числе после покушения», — отметил Блохин.

В глазах электората Фицо предстает в образе жертвы политической системы. Поэтому вряд ли они будут с ним разбираться, но сомневаюсь, что Фицо сможет таким образом играть вдолгую

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

В свою очередь, Фицо объяснил визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как он утверждает, это реакция на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через украинскую территорию. Премьер-министр Словакии отметил, что российский лидер подтвердил готовность и дальше поставлять газ на Запад, но не считает это возможным в 2025 году.

15 мая премьер-министр Словакии пережил покушение. По словам Фицо, напавший на него писатель Юрай Цинтула был «всего лишь послом зла и политической ненависти, которую политически неудачная и разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      ВСУ атаковали Крым

      60-летняя Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала

      Задержанного за поджог двух банкоматов российского пенсионера арестовали

      В Кремле заявили об интересных визитах иностранных лидеров в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше