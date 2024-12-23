Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

Директор Седоковой объяснила молчание певицы после ухода Тиммы из жизни

Директор экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой объяснила молчание певицы в социальных сетях после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ее слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

Представительница артистки рассказала, что Седокова все еще находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

17 декабря исполнительница была госпитализирована с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Она выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.