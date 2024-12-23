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16:20, 23 декабря 2024Культура

Молчание Седоковой после трагедии с бывшим мужем объяснили

Директор Седоковой объяснила молчание певицы после ухода Тиммы из жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Директор экс-солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой объяснила молчание певицы в социальных сетях после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ее слова приводит Super.ru в Telegram-канале.

Представительница артистки рассказала, что Седокова все еще находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

17 декабря исполнительница была госпитализирована с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Она выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

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