Мишустин оценил рост инфляции в России

Мишустин: инфляция в России превысила девять процентов

К середине первого месяца зимы показатель инфляции в России превысил девять процентов. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, правительство уже приняло меры, направленные на балансировку спроса и предложения во всех сегментах российской экономики. Кроме того, он заверил, что власти работают над развитием экономики предложения, открытием новых промышленных проектов и повышением производительности труда.

Мишустин также указал на необходимость бороться с ростом цен, вызванным злоупотреблениями. Например, монопольным положением.

Ранее Банк России объявил об ускорении темпов роста цен в России по итогам октября-ноября. К началу первого месяца зимы базовая инфляция выросла до 10,9 процента.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, к ускорению темпов роста потребительских цен привели низкий урожай агрокультур и повышение тарифов на услуги связи.