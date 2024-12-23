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17:32, 23 декабря 2024Забота о себе

Невролог рассказала о необычной опасности мигающих гирлянд

Невролог Демьяновская: мигание елочной гирлянды может спровоцировать мигрень
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мигание елочной гирлянды может спровоцировать приступ эпилепсии или мигрени, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. О необычной опасности гирлянд она рассказала «Известиям».

Она назвала эпилепсию одним из наиболее распространенных неврологических заболеваний. По словам врача, у людей с таким диагнозом наблюдается избыточная активность определенных групп нейронов — нервных клеток головного мозга. «Из-за чрезмерной активности мышцы получают хаотичные сигналы. В результате может наступить эпилептический приступ — возникают эпизоды непроизвольных мышечных сокращений или застываний, характерна также потеря сознания», — говорит Демьяновская.

Невролог обратила внимание на то, что триггеры (громкие звуки, ритмы музыки, специфические цветовые комбинации и мерцание ярких огней) могут вызвать приступ даже у тех, кто никогда не испытывал их ранее. Спровоцированная ярким миганием мигрень, продолжила Демьяновская, может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

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Чтобы обезопасить себя и близких от неожиданных новогодних проблем со здоровьем, невролог посоветовала покупать только сертифицированные гирлянды, в которых используются качественные светодиоды, откалиброванные по яркости и цвету. Лучше, добавила Демьяновская, выбирать гирлянды с теплым желтым светом и ставить их в режим статичного освещения.

Ранее дизайнер Светлана Косарева дала советы по выбору качественного новогоднего декора. Эксперт отметила, что при покупке елочных украшений следует учитывать, насколько они безопасны для всех членов семьи.

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