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13:25, 23 декабря 2024Россия

Перевозивший гуманитарную помощь российский чиновник увернулся от дрона под Белгородом

Глава города Кириши увернулся от дрона, когда перевозил гуманитарную помощь
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Глава города Кириши Ленингррадской области увернулся от дрона, когда перевозил гуманитарку под Белгородом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, российский чиновник был в автомобиле вместе с опытными мобилизованными. Один из военнослужащих, заметив беспилотник на приборах, сдал задним ходом и замаскировался в лесу.

В результате машина уцелела, а FPV выбрал другую цель и ударил в проезжавшую по дороге машину.

До этого глава Тимашевского района Краснодарского края назвал тупорылым животным мать павшего бойца специальной военной операции (СВО). Мать военнослужащего является депутатом совета Медведовского сельского поселения.

Летом женщина получила из рук главы орден Мужества, которым посмертно наградили ее сына.

Еще раньше мать участника спецоперации на Украине из Кемеровской области лишилась денег, получив сообщение о сыне.

ЖЗЛ
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