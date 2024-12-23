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15:07, 23 декабря 2024Россия

В России отреагировали на планы Трампа расширить территорию США

Сенатор Джабаров призвал спокойнее относиться к планам Трампа расширить США
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Пока Дональд Трамп только избранный президент США, но не вступивший в должность, надо спокойнее относиться к его заявлениям, считает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы политика территориально расширить Америку.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) обратил внимание, что Трамп на одной из конференций открыто заявил о таком намерении. В частности, он предупредил о планах захватить Панамский канал и отобрать Гренландию у Дании.

«Что касается Панамского канала, я также слышал заявление панамского президента, который заявил, что любая часть Панамского канала — это территория Панамы. Я думаю, что это будет война. Что касается Гренландии — вообще-то, это территория Дании. Посмотрим, гренландцы, мне кажется, будут не против перейти под покровительство Штатов, потому что это и инвестиции, развитие каких-то отраслей в промышленности, в хозяйстве и так далее», — поделился сенатор.

Пока это только заявления. У Трампа много было планов и в первой его срок, но не всегда планы сбываются. Сейчас, мне кажется, надо поспокойнее относится к его заявлениям, потому что он пока только избранный президент, но не вступивший в должность

Владимир Джабаровсенатор

До этого Трамп уже заявлял, что Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон слишком много платит за проход через канал, поэтому «полное обдирание» страны должно немедленно прекратиться.

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