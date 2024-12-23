Путин оценил уровень долговой нагрузки российских компаний

Путин заявил о росте долговой нагрузки российских компаний с госучастием

За последнее время уровень долговой нагрузки российских компаний с государственным участием увеличился. Об этой проблема заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

На этом фоне глава государства призвал власти осуществлять «грамотный, ответственный и сбалансированный» подход в управлении кредитным портфелем такого рода компаний. В этом плане важно учитывать инвестиционные программы госкорпораций, а тажке их роль «в балансировке всего рынка корпоративного кредитования», отметил президент в ходе выступления на совещании по экономическим вопросам.

В качестве главной системной задачи, стоящей сейчас перед российской экономикой, Путин назвал обеспечение ее перехода к сбалансированному росту на фоне низкой безработицы и умеренной инфляции. Первое условие, как отмечал он, к настоящему времени уже выполнено. Уровень безработицы в стране находится на рекордно низком уровне и составляет 2,7 процента. А вот решить проблему высоких темпов роста потребительских цен пока не удается.

Ранее Центробанк (ЦБ) сообщил о резком ускорении базовой инфляции в России с 7,6 процента в третьем квартале до 10,9 процента в октябре-ноябре. По состоянию на 16 декабря темпы роста потребительских цен в стране находились на уровне в 9,5 процента в годовом выражении, что значительно выше прогнозного коридора регулятора в 8-8,5 процента.

Решить эту проблему не получается даже с учетом рекордно высокой ключевой ставки, которую совет директоров сохранил на уровне в 21 процента по итогам декабрьского заседания. Инфляционное давление на российскую экономику продолжает оставаться сильным, что не дает повода регулятору начать постепенный переход к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП).