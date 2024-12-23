В ЕС призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

В Европарламенте призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

Член Европарламента (ЕП) от Германии Александр Юнгблут призвал вернуть всех сирийских беженцев на родину после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Об этом говорится в тексте обращения евродепутата к Еврокимиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«После падения режима Башара Асада тысячи сирийцев отпраздновали освобождение своей страны на улицах Германии и других стран. Сирийские просители убежища, которые в последние годы приезжали в Европу (по состоянию на 2023 год только в Германии их насчитывалось почти миллион), бежали в Европу, спасаясь от режима Асада, а это означает, что у них больше нет оснований для получения убежища. Повстанцы уже призвали своих соотечественников вернуться, заявив, что они рассчитывают на "свободную Сирию"», — пишут Юнгблут.

В связи с этим член ЕП спрашивает Еврокомиссию о том, к какому сроку Комиссия планирует завершить репатриацию всех сирийских беженцев в сотрудничестве с государствами-членами.

Ничто не мешает просителям убежища вернуться на родину. (...) Когда Европейская комиссия и подчиненные ей учреждения начнут реализацию программы по репатриации всех сирийских беженцев в ЕС в их родные страны?

Александр Юнгблут евродепутат от Германии

9 декабря федеральное ведомство по делам миграции и беженцев Германии приостановило рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от сирийцев до дальнейшего уведомления. «Ситуация в Сирии запутанная, и то, что произойдет там в политическом отношении, слишком сложно предсказать. Поэтому никаких серьезных оценок на данный момент делать нельзя», — заявили в ведомстве.

По данным властей, это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым еще не принято, включая около 46 000 первоначальных заявлений.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну.